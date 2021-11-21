Далакян двічі відправляв суперника у нокдаун. А у 9-му раунді тренер Консепсьйона сигналізував про зупинку бою. То ж технічним нокаутом Далакян здобув перемогу.
До слова Українець Далакян нокаутував Консепсьйона та успішно захистив чемпіонський титул WBA
- Це був перший бій Далакяна за останніх півтора року. Титул чемпіона світу WBA у найлегшій вазі залишається в руках українця (21 перемога всього).
- Далакян вп'яте захистив свій чемпіонський титул. Чемпіоном світу він став у грудні 2018 року, здобувши перемогу над американцем Браяном Вілорієм.
Далакян – Консепсьйон: відеоогляд бою