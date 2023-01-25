Ломаченко заплутався: український проспект висловився про ексчемпіона світу

Перспективний український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук висловив свою думку щодо Василя Ломаченка. Колишній король легкого дивізіону відмовчується із засудженням російської агресії.

Володар титулу WBC Continental Americas Сергій Богачук вважає, що Василь Ломаченко не хоче образити своїх прихильників, які сповідують "російські цінності". На думку боксера, Лома мав давно визначитися і чітко висловити свою позицію.

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Богачук: У Ломаченка дуже дивна позиція

"Якби я цю людину знав ближче... Моя думка, що у нього і з цього боку є друзі, і з іншого. Фанати там і тут. Він не може визначитися. Він вже мав визначитися, коли почалася ця ситуація. Я не знаю його як людину. Якби я з ним поспілкувався, знав би його як людину і особистість, тоді міг би щось говорити. А так я не знаю, які там обставини, яка позиція взагалі.

Можливо, він за Україну, але боїться сказати про це, щоб не образити когось із того боку. Уявлення не маю, що в нього в голові. Дивна, дуже дивна позиція. Коли розпочалася війна, це дуже дивна позиція”, – резюмував боксер.

На думку Богачука, Ломаченку потрібно брати приклад зі свого кума Усика, який чітко висловився в перші дні війни.

Зараз потрібно чітко визначитися, як це зробив Усик. Він молодець у цьому плані. Він конкретно визначився за Україну,

– сказав Богачук.

Нагадаємо, що через низку провокативних заяв, Рух ЧЕСНО вніс Василя Ломаченка до списку держзрадників. Останньою краплею став пост в Instagram з проповіддю митрополита Лонгіна, архієрея УПЦ Московського патріархату.