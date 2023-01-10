Сергій Богачук захищатиме чемпіонське звання WBC Continental Americas, яке здобув в попередньому бою проти Аарона Коулі. Український боксер відправив суперника в нокаут лівим хуком вже в другому раунді в ніч з 3 на 4 листопада 2022 року. Цей бій відбувся в Монтебелло, де запланований і бій проти Натаніеля Галлімора.

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Для Богачука це буде 23-й бій на професійному ринзі. Він 21 раз перемагав суперників, усіх – достроково. Єдина поразка була в бою проти американця Брендона Адамса, який і відібрав свого часу в українця чемпіонське звання WBC Continental Americas. Але потім залишив його вакантним, тож Богачук і бився за нього в бою проти Коулі.