Відновити реноме нокаутера: український боксер Богачук проведе перший бій після прикрого фіаско

Український боксер Сергій Богачук повертається у ринг після вкрай прикрої дебютної поразки у березні 2021 року. Богачук проведе бій вже 17 липня.

Богачук зустрінеться з американцем

Богачук вийде у ринг у ніч з 17 на 18 липня у рамках вечору боксу Rock Rapids Rumble в Айові (США).

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Вінничанин зустрінеться з 34-річним американцем Брендон Бауе у рамках напівсередньої ваги.

Бауе має багатий послужний список. Він провів 39 поєдинків, з яких виграв 16 (11 нокаутом). У його пасиві аж 23 поразки (16 нокаутом).

Для Сергія Богачука, який у березні 2021 року зазнав прикрої поразки від Брендона Адамса, це буде ювілейний 20 бій. 26-річний українець до того здобув 18 перемог нокаутом.