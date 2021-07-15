Богачук встретится с американцем

Богачук выйдет в ринг в ночь с 17 на 18 июля в рамках вечера бокса Rock Rapids Rumble в Айове (США).

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Винничанин встретится с 34-летним американцем Брэндоном Бауэ в рамках полусреднего веса.

Бауэ имеет богатый послужной список. Он провел 39 поединков, из которых выиграл 16 (11 нокаутом). В его пассиве аж 23 поражения (16 нокаутом).

Для Сергея Богачука, который в марте 2021 года потерпел досадное поражение от Брэндона Адамса, это будет юбилейный 20 бой. 26-летний украинец до того получил 18 побед нокаутом.