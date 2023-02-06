Президент МОК Томас Бах є одним з найбільших прихильників повернення росіян і білорусів до міжнародних змагань. На його переконання, війну не обов'язково завершувати, головне, щоб на Олімпіаді були представники держав-терористів.

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Усик: Російська армія вбиває спортсменів та тренерів

Проти таких недалекоглядних намірів виступив володар чемпіонських поясів WBA, WBO, IBO та IBF в надважкій вазі Олександр Усик. У своєму Instagram боксер записав відео, у якому нагадав поважному президенту МОК злочини російських загарбників на території України.

"Пане Бах, хочу звернутися саме до вас. Я український спортсмен, олімпійський чемпіон 2012 року з боксу, чинний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик.

Ви хочете дозволити російським спортсменам виступати на міжнародних змаганнях. Російська армія прийшла на нашу землю, вбиває мирне населення, вбиває спортсменів та тренерів, руйнує спортивні майданчики та зали.

Нагороди, які будуть здобувати російські спортсмени на міжнародних змаганнях, ті нагороди будуть крові, смерті і сліз.

Вам я хочу побажати мирного неба, здоров'я та радості", – сказав Усик.

Відеозвернення Усика до Баха

До речі, Україна готова бойкотувати Олімпійські ігри в Парижі, якщо там з'являться спортсмени з Росії та Рілорусі. Ба більше, ультиматум МОКу готові висловити 40 держав світу, які приєднаються до бойкоту Олімпіади. Тому Томасу Баху необхідно прийняти виважене рішення, адже в іншому випадку Ігри-2024 можуть бути зірвані.