Міжнародний олімпійський комітет шукає шляхи, щоб росіяни та білоруси взяли участь у Олімпійських Іграх-2024 попри війну в Україні. Організація хоче їм дозволити виступати під нейтральним прапором.

До теми Підтримують Україну, але думають про росіян: нова заява МОК щодо відсторонення Росії

Саме президент МОК Томас Бах став одним із головних прихильників повернення росіян та білорусів. Хоча рік тому на початку повномасштабного вторгнення він та його організація рекомендували федераціям відсторонити представників РФ та РБ від змагань.

Одним з активних борців за інтереси українського спорту є Президент України Володимир Зеленський. Голова держави заявив, що направив листи крупним компаніям, які співпрацюють з МОК. Мета – звернути їх увагу на репутацію в разі участі росіян та білорусів на Олімпіаді.

Продовжуємо також і дипломатичний марафон для того, щоб не допустити використання Кремлем світового спорту та олімпійського руху для своєї пропаганди. Представникам держави-терориста не місце на Олімпіаді та міжнародних турнірах. Україна направила відповідні листи компаніям, які найбільше підтримують Міжнародний олімпійський комітет. Це великі міжнародні компанії, які точно зацікавлені в тому, щоб їхню репутацію, підтримку не використали заради пропаганди війни,

– йдеться у заяві Президента України.

,До слова, Україна готова бойкотувати Олімпійські Ігри в разі участі у них росіян та білорусів. Важливо знати, що ми не одні, адже Польща ініціювала антиросійську коалцію у спорту. Близько 40 країн готові висунути МОК аналогічний ультиматум.

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Санкції проти Росії та Білорусі в спорті: