На початку року Міжнародний олімпійський комітет шокував своїми намірами повернути до міжнародних змагань російських та білоруських спортсменів. Чиновники Комітету закрили очі на всі злочини російської армії, на тисячі загиблих українців, на десятки зруйнованих міст, ніби це все відбувається на інший планеті.

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Ніяких росіян та білорусів на Олімпіаді-2024

Проти ініціативи МОК підтримати спортсменів з РФ та РБ виступила низка держав світу. Найактивніше підтримку Україні демонструють Польща та держави Балтії.

Міністр спорту Польщі Каміль Бортнічук вірить, що до 10 лютого вдасться створити коаліцію з приблизно 40 країн, включаючи США, Велику Британію та Канаду. Вони мають підтримають заклик не допустити до Олімпійських ігор в Парижі російських і білоруських спортсменів. Бан спортсменів з країн-агресорів має діяти доти, поки триває війна в Україні.

Я переконаний, що зустріч, яка запланована на 10 лютого, прийде до висновку, що понад 30 або, можливо, 40 міністрів спорту, включаючи міністрів США, Великої Британії, Канади, Австралії та Японії, рішуче відхилять ідею дозволити спортсменам з Росії і Білорусь взяти участь в Іграх,

– сказав Каміль Бортничук.

Створення широкої коаліції змусить МОК відмовитись від планів "замирення" росіян, адже бойкот 40 держав стане провалом Олімпіади-2024.

Враховуючи це, я не думаю, що ми зіткнемося з жорсткими рішеннями до Олімпіади, і, якщо ми будемо бойкотувати Ігри, коаліція, частиною якої ми будемо, буде достатньо широкою, щоб зробити проведення Ігор безглуздим,

– заявив міністр спорту Польщі.

Нагадаємо, минулого тижня Міжнародний олімпійський комітет оголосив, що спортсменам з двох країн можуть зробити шпарину на Ігри-2024 через азіатську кваліфікацію. Там атлети з Росії та Білорусі мають заробити квоти для участі в Олімпіаді. Звичайно, це має відбуватися без державних символів і під нейтральним прапором.