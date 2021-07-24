Найскандальніший боксер України Редкач одружився: фото обраниці
24 липня 2021 , 13:57Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Івана Редкача
Український боксер Іван Редкач, який відомий своїми конфліктами з Василем Ломаченком, зв'язав себе узами шлюбу з красунею Ганною Андрєєвою.
35-річний боксер Редкач на прізвисько "Кілер" зіграв весілля в Каліфорнії. Обраницею Редкача стала його давня подруга Анна Андрєєва.
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"Моє найбільш видатне досягнення, що я зміг переконати її вийти за мене заміж", – написав Редкач.
Що відомо про конфлікти Редкача та Ломаченка
- Редкач вже давно тролить Ломаченка та його друга Олександра Усика. При будь-якій нагоді Іван закидає скандальні фрази у сторону земляків.
- У бою проти Лопеса українець відкрито підтримував Теофімо, а не свого земляка Василя. Він навіть поставив гроші на перемогу боксера з США та підійняв круглу суму.
- 35-річний український боєць розкритикував Ломаченка, який після бою заявив, що вийшов на ринг з травмованим плечем. Редкач назвав його пошкодження симуляцією та виправданням.