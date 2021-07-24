35-летний боксер Редкач по прозвищу "Киллер" сыграл свадьбу в Калифорнии. Избранницей Редкача стала его давняя подруга Анна Андреева.
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"Мое наиболее выдающееся достижение, что я смог убедить ее выйти за меня замуж", – написал Редкач.
Что известно о конфликтах Редкача и Ломаченко
- Редкач уже давно троллит Ломаченко и его друга Александра Усика. При любой возможности Иван забрасывает скандальные фразы в сторону земляков.
- В бою против Лопеса украинец открыто поддерживал Теофимо, а не своего земляка Василия. Он поставил деньги на победу боксера из США и поднял круглую сумму.
- 35-летний украинский боец раскритиковал Ломаченко, который после боя заявил, что вышел на ринг с травмированным плечом. Редкач назвал его повреждения симуляцией и оправданием.