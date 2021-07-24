35-річний боксер Редкач на прізвисько "Кілер" зіграв весілля в Каліфорнії. Обраницею Редкача стала його давня подруга Анна Андрєєва.

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"Моє найбільш видатне досягнення, що я зміг переконати її вийти за мене заміж", – написав Редкач.

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