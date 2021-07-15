Жарти у сторону Ломаченка
35-річний Іван Редкач знову взявся за своє. Боксер пожартував над Василем Ломаченком. Зробив він це на офіційній сторінці онлайн-платформи DAZN, яка здійснює трансляцію спортивних подій.
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Редкач відповів на опитування у твітері про найбільш недооціненого чемпіона світу. Іван написав свій варіант, назвавши Ломаченка.
Під постом скандальний боксер у коментарі назвав Василя колишньою дівчиною Теофімо Лопеса. Швидше за все Іван так написав через те, що Ломаченко програв американцю.
Стосунки Редкача та Ломаченка: напруга зростає
- Редкач вже давно тролить Ломаченка та його друга Олександра Усика. При будь-якій нагоді Іван закидає скандальні фрази у сторону земляків.
- У бою проти Лопеса українець відкрито підтримував Теофімо, а не свого земляка Василя. Він навіть поставив гроші на перемогу боксера з США та підійняв круглу суму.
- 35-річний український боєць розкритикував Ломаченка, який після бою заявив, що вийшов на ринг з травмованим плечем. Редкач назвав його пошкодження симуляцією та виправданням.