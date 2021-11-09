"Мені все одно, якої він національності"

Перший олімпійський чемпіон із фристайлу з України дав відверте інтерв'ю, у якому заявив про ставлення до Росії. Також Олександр Абраменко розповів, що думає про спільні фото українських спортсменів із атлетами з країни-агресора.

Оце так Юних українських призерів нагороджували на фоні банера з символікою Росії: скандальне відео

Абраменко був шокований реакцією людей на спільну світлину з Олімпіади української стрибунки у висоту Ярослави Магучіх та росіянки Марії Ласіцкене: "Що говорити? На жаль, ніхто не розуміє. Ми люди з однієї планети. Я не знаю, що нам робити. Не розумію, як можна до такого доводити. Зрозуміло, що у людей різна думка. Просто я за мир в усьому світі".

По собі можу сказати – коли ти там виграєш "золото", то перебуваєш у такій ейфорії, що виявляються твої справжні почуття. Ти вказуєш, який ти є насправді. Коли ти вітаєш та обіймаєш своїх товаришів – це нормально. І мені все одно, якої він національності. Ось людина,

– відповів Абраменко.

Відповів спортсмен і на запитання про те, що ці спільні фото російська сторона може використати в інформаційній війні з Україною: "Все можливо. Але я пояснюю – складно думати, коли тебе переповнюють емоції. Ти робиш так, як відчуваєш".

Абраменко вже робив фото з росіянином

На Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані Абраменко здобув історичне для України "золото" у лижній акробатиці. Тоді на п'єдестал, який очолив українець, потрапив й спортсмен із Росії Ілля Буров, який посів 3 місце.

На тих Іграх відразу після оголошення результатів Абраменко тепло обійнявся із Буровим. Їх обійми продовжились і вже на п'єдесталі.

До слова. Абраменко став автором лише третього "золота" Зимових Олімпійських ігор з України. До цього медаль найвищого ґатунку здобували фігуристка Оксана Баюл (1994 рік). А у 2014 році у російському Сочі збірна України з біатлону у складі Віти Семеренко, Валентини Семеренко, Юлії Джими та Олени Підгрушної, тепер вже Білосюк, стали найкращими у жіночій естафеті.

"До цього можна підійти з різних сторін"

Абраменко запевнив, якщо знову потрапить на подіум із росіянином, то не відмовиться від спільного фото з суперником із Росії.

Так. До цього можна підійти з різних сторін. Зрозуміло, що він із країни, яка погано ставиться до України. І з цього питання ще усе життя можна дискутувати,

– сказав український олімпійський чемпіон.

Наступні Зимові Олімпійські ігри відбудуться у китайському Пекіні. Змагання розпочинаються 4 лютого 2022 року та триватимуть до 20 лютого.