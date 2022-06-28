Українських дзюдоїстів можуть дискваліфікувати через бойкот щодо росіян
Джерело:Xsport
Міжнародна федерація дзюдо ( IJF) допустила до змагань дзюдоїстів із Росії та Білорусі. Вони зможуть виступати у нейтральному статусі.
Дуброва: Постійно мусолять лозунг "спорт – внє палітікі"
Відповідне рішення IJF обурило українських дзюдоїстів. Федерація дзюдо України (ФДУ) остаточно вирішила бойкотувати усі міжнародні турніри через дозвіл організації на виступи спортсменів з Росії та Білорусі.
До теми Українські дзюдоїсти відмовилися виступати під егідою IJF: все через допуск росіян
Головний тренер збірної України з дзюдо Віталій Дуброва розповів про реакцію IJF на заклики українців.
"Ми прийняли рішення бойкотувати, займати чітку позицію, тому що зараз ми не маємо права на якусь слабинку. Дзюдо – це спроба легітимувати росіян в міжнародному спорті.
І варто сказати, що у Міжнародної федерації дзюдо була жорстка позиція на початку змагань в Улан-Баторі. Вони зібрали представників команд і попередили, що якщо хтось буде бойкотувати сутички чи якщо будуть якісь жести політичні, проти війни, то команди відразу зніматимуть зі змагань. Ось таку лінію вони гнуть з приводу виступів росіян і білорусів", – зазначив він.
За його словами, спортсменам, які виступають з різними акціями щодо відсторонення росіян та білорусів, загрожує дискваліфікація до 10 років.
Постійно мусолять лозунг "спорт – внє палітікі", що дзюдо – це дружба, міст між країнами. В перший день зібрали представників і чітко сказали, що буде знята вся команда, а спортсмена, який робитиме якісь акції, дискваліфікують на 10 років,
– додав Дуброва.
Що відомо про скандал
- Ще у перші дні повномасштабного наступу Росії на територію України Міжнародний олімпійський комітет висунув рекомендації щодо відсторонення росіян та білорусів від змагань.
- Нещодавно очільник МОК Томас Бах прокоментував рекомендації щодо росіян та білорусів, які були запроваджені декілька місяців тому. Він заявив, що позиція організації щодо санкцій залишається незмінною.
- Та Міжнародна Федерація дзюдо вирішила піти на поступки росіянам та дозволила їм виступати під егідою IJF у статусі нейтрального атлета.
- Президент Міжнародної федерації дзюдо Маріус Візер наголосив, що спорт має нести об'єднання, тому IJF вирішила повернути росіян та білорусів до турнірів.
- Колишня легкоатлетка Ольга Саладуха розкритикувала позицію президента Міжнародної федерації дзюдо та ще раз пояснила, чому росіян не варто допускати до міжнародного спорту.
- Українська збірна з дзюдо відмовилась виступати на змаганнях під егідою IJF, яка не хоче дискваліфіковувати дзюдоїстів ворожих країн. Наші дзюдоїсти повернуться на татамі лише у тому випадку, коли росіян та білорусів офіційно відсторонять від міжнародних змагань.