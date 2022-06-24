Українські дзюдоїстки не вийдуть на татамі

Поки Асоціації різних видів спорту підтримують Україну та відсторонюють російських та білоруських атлетів від міжнародних змагань, то Міжнародна федерація дзюдо наче вдягнула "рожеві окуляри" та не бачить усього того жаху, який творять російській війська з мирними українцями.

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Світова федерація дзюдо дала дозвіл російським та білоруським спортсменам виступати на міжнародних змаганнях під нейтральним прапором. Таке рішення обурило українську федерацію, яка з відкритим листом звернулась до національних федерацій понад 100 країн. У зверненні було прохання підтримати усунення російських та білоруських дзюдоїстів від міжнародних змагань.

До початку війни склад Федерації дзюдо України налічував понад 30 тисяч членів. На жаль, на цей час вже понад 80% із них не можуть продовжувати спортивну та тренерську діяльність. Багато дзюдоїстів припинили тренування та змушені зі зброєю в руках захищати територіальну цілісність нашої країни,

– йдеться у листі.

Дзюдоїсти ворожих країн мовчать про війну

Українська сторона додала до листа докази геноциду українців, які здійснює Росія. Також наша федерація додала список дзюдоїстів, які служать в російській армії.

За більш ніж 120 днів військової агресії Росії на території України ніхто з так званих "нейтральних спортсменів" та тренерів не висловив своє ставлення до війни навіть мінімальним осудливим постом у соціальних мережах,

– додала наша федерація у зверненні.

Українська збірна з дзюдо відмовилась виступати на змаганнях під егідою IJF, яка не хоче дискваліфіковувати дзюдоїстів ворожих країн. Наші дзюдоїсти повернуться на татамі лише у тому випадку, коли росіян та білорусів офіційно відсторонять від міжнародних змагань.