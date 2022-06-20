Бах: Спорт повинен об'єднувати

Наприкінці лютого Міжнародний олімпійський комітет вирішив сформувати рекомендації для спортивних федерацій щодо спортсменів з Росії та Білорусі. МОК рекомендував не допускати атлетів до змагань, а у разі неможливості такого рішення – надавати дозвіл виступати лише під нейтральним прапором.

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Очільник МОК Томас Бах прокоментував рекомендації щодо росіян та білорусів, які були запроваджені декілька місяців тому.

Він заявив, що позиція організації щодо санкцій залишається незмінною. Хоча наголосив: головною функцією Міжнародного олімпійського комітету є "об'єднання".

Як усесвітні організації ми не маємо забувати, що у нас є федерації, які страждають від конфронтацій. Наша позиція щодо санкцій та рекомендацій відома, не бачу сенсу згадувати. Ці рекомендації ми змушені прийняти, при цьому не варто забувати про свою головну функцію – об'єднання,

– сказав Бах.

Також глава МОК зазначив, що поки "не настав час" знімати санкції проти Росії і Білорусі. Але натякнув, що це трапиться у разі закінчення війни в Україні.

"FINA притримується рекомендацій, ще не варто їх знімати. Але ми не можемо забувати про дилему – ми усесвітня організація, спорт повинен об'єднувати. При цьому у спорті усі мусять підкорюватися єдиним правилам. Ми повинні слідкувати за розвитком ситуації, за тим, що відбувається. І, як я говорив на церемонії у Пекіні, потрібно дати світові шанс", – додав представник МОК.

Неоднозначна позиція МОК