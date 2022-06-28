Дуброва: Постійно мусолять лозунг "спорт – внє палітікі"

Відповідне рішення IJF обурило українських дзюдоїстів. Федерація дзюдо України (ФДУ) остаточно вирішила бойкотувати усі міжнародні турніри через дозвіл організації на виступи спортсменів з Росії та Білорусі.

До теми Українські дзюдоїсти відмовилися виступати під егідою IJF: все через допуск росіян

Головний тренер збірної України з дзюдо Віталій Дуброва розповів про реакцію IJF на заклики українців.

"Ми прийняли рішення бойкотувати, займати чітку позицію, тому що зараз ми не маємо права на якусь слабинку. Дзюдо – це спроба легітимувати росіян в міжнародному спорті.

І варто сказати, що у Міжнародної федерації дзюдо була жорстка позиція на початку змагань в Улан-Баторі. Вони зібрали представників команд і попередили, що якщо хтось буде бойкотувати сутички чи якщо будуть якісь жести політичні, проти війни, то команди відразу зніматимуть зі змагань. Ось таку лінію вони гнуть з приводу виступів росіян і білорусів", – зазначив він.

За його словами, спортсменам, які виступають з різними акціями щодо відсторонення росіян та білорусів, загрожує дискваліфікація до 10 років.

Постійно мусолять лозунг "спорт – внє палітікі", що дзюдо – це дружба, міст між країнами. В перший день зібрали представників і чітко сказали, що буде знята вся команда, а спортсмена, який робитиме якісь акції, дискваліфікують на 10 років,

– додав Дуброва.

Що відомо про скандал