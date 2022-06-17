Саладуха: Ми вже побачили, якою є ця "дружба" в Бучі, Ірпені, Гостомелі

Федерація дзюдо України відреагувала на пом'якшення санкцій щодо представників країн-агресора та заявила, що буде бойкотувати турніри, де виступатимуть росіяни. Президент Міжнародної федерації дзюдо (IJF) Маріус Візер відповів на це звернення.

Читайте також Приїдьте в Сєвєродонецьк і подивіться на руїни льодового палацу, – Саладуха звернулася до росіян

Він навів декілька власних аргументів щодо того, чому росіяни та білоруси мають бути присутніми на міжнародних змаганнях.

Народна депутатка та колишня легкоатлетка Ольга Саладуха чітко відповіла Візеру на всі його безглузді виправдання.

"Аргумент №1 "Цінності нашого спорту – це ті цінності, які завжди переважали над рішенням деяких урядів сіяти розкол і ненависть між націями".

Погоджуюсь на 100%. Але ж не Україна напала на РФ та Білорусь, а якраз навпаки. Можливо, на думку Візера, ми сіємо ненависть тим, що захищаємося? Можливо, за його логікою, нам треба було підняти руки і здатися? І тоді був би мир, спокій та дружба між народами?

Ми вже побачили, якою є ця "дружба" в Бучі, Ірпені, Гостомелі та інших окупованих регіонах. На жаль, люди, катовані і застрелені росіянами, вже не зможуть аргументовано відповісти пану Візеру. Але їхні братські могили, які знаходять й досі, свідчать більш ніж красномовно", – зазначила колишня спортсменка.

"У Росії спорт – це частина державної пропагандистської політики"

У другому аргументі президент міжнародної федерації запевняє, що спортсмени не можуть нести відповідальність за рішення деяких лідерів, особливо в умовах, коли вони вважають за краще змагатися, а не йти на війну.

"Очевидно, пан Візер не знає (або вдає, що не знає) особливості російського спорту. Там спорт – це частина державної пропагандистської політики. Велика кількість спортсменів офіційно працює в силових структурах, в тому числі в армії. І їх не питають, чи хочуть вони на війну.

Якщо прийде рознарядка, не вагаючись, дадуть в руки автомат і відправлять в Україну. Ті, хто не задіяні у війні безпосередньо, обслуговують її медійно. В сучасній Росії спортсмен не може бути нейтральним. Він або за війну, або втрачає будь-які шанси на самореалізацію", – сказала Саладуха.

До речі Маріуполь був та буде українським, – Саладуха про місто-герой, яке окупант перетворив на руїну

Також Візер заявив, що розчарований тим фактом, що в "цьому конфлікті" говорять тільки про перемогу тієї чи іншої сторони, а не про мир.

"Ніхто більше не прагне миру, ніж українці. Бо ми на собі відчули ціну війни. Але що таке мир? Віддати 30% своєї території Росії? Змиритися з окупацією? Відмовитися від національної ідентичності?

На власному досвіді знаємо, що це не буде миром, а рано чи пізно призведе до нової війни. Світ уже бачив це в кінці 30-х років ХХ століття. Згадайте, як миротворці, подібні пану Візеру, дали Гітлеру проковтнути Чехословаччину. І чи зберегло це мир в Європі? Відповідь очевидна", – наголосила нардепка.

"На планеті десятки маленьких путінів"

Саладуха наголосила, що війна в Україні стосується кожного, а не лише громадян нашої країни, і спортивна спільнота має допомагати зупинити ворога.

"Час зрозуміти – війна в Україні стосується кожного! Це війна за майбутній світопорядок. Чи поважатимуть міжнародне право або завтра кожен диктатор зможе урвати собі, те що "погано лежить"?

Бо на планеті десятки маленьких путінів, які беруть приклад з кремлівського вождя і тільки й чекають, аби виставити свої претензії до сусідів. Тож йдеться про те, чи збережеться колективна безпека, або ж світ порине в хаос.

В цьому контексті спорт не може бути на узбіччі. Тому мусимо активізувати зусилля, аби зміцнити спортивний фронт і не допустити відкату назад", – додала колишня спортсменка.