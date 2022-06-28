Дуброва: Постоянно мусолит лозунг "спорт – вне политики"

Соответствующее решение IJF возмутило украинских дзюдоистов. Федерация дзюдо Украины (ФГУ) окончательно решила бойкотировать все международные турниры из-за разрешения организации на выступления спортсменов из России и Белоруссии.

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Главный тренер сборной Украины по дзюдо Виталий Дуброва рассказал о реакции IJF на призывы украинцев.

"Мы приняли решение бойкотировать, занимать четкую позицию, потому что сейчас мы не имеем права на какую-либо слабинку. Дзюдо – это попытка легитимировать россиян в международном спорте.

И следует сказать, что у Международной федерации дзюдо была жесткая позиция в начале соревнований в Улан-Баторе. Они собрали представителей команд и предупредили, что если кто-то будет бойкотировать стычки или если будут какие-то жесты политические против войны, то команды сразу будут снимать с соревнований. Вот такую ​​линию они гнут по поводу выступлений россиян и белорусов", – отметил он.

По его словам, спортсменам, выступающим с разными акциями по отстранению россиян и белорусов, грозит дисквалификация до 10 лет.

Постоянно мусолит лозунг "спорт – вне политики", что дзюдо - это дружба, мост между странами. В первый день собрали представителей и четко сказали, что будет снята вся команда, а спортсмена, который будет делать какие-то акции, дисквалифицируют на 10 лет,

– добавил Дуброва.

Что известно о скандале