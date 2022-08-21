"Cвяткуватимемо перемогу не лише в спорті": як українські військові вболівали за Усика

Українські військові на передовій підтримували Олександра Усика в бою проти Ентоні Джошуа. Наші захисники в прямому ефірі переглядали чемпіонський поєдинок.

Україна, як завжди, непереможна, – боєць ЗСУ

Українські воїни дивилися бій між Усиком та Джошуа на планшетах та інших гаджетах. Після важкої перемоги Усик присвятив перемогу Україні та ЗСУ.

Дивіться також Джошуа після бою разом з Усиком став на коліна та закутався у прапор України: фото та відео

"Бій дуже емоціний, Сашко красень", – сказав один з військових під час поєдинку, який дивився бій на передовій.

Українські воїни дивляться бій Усика: відео

Наші бійці негативно реагували, коли один із суддів вирішив віддати перемогу Джошуа. Та емоції українських воїнів швидко змінилися, коли оголосили перемогу українця.

"Це просто космос", – сказав український боєць.

Сашко красень, Україна, як завжди, непереможна. Скоро ми будемо святкувати перемогу не тільки в спорті, але й на фронті,

– заявив український військовий.

Українські воїни радіють перемозі Усика: відео

Усик переміг Джошуа: головне

Непереможний український боксер Олександр Усик ввечері 20 серпня переміг у реванші британця Ентоні Джошуа. Українець переміг Джошуа роздільним рішенням суддів. Двоє суддів віддали перемогу Усик, а один – Джошуа.

35-річному бійцю з Криму вдалося зберегти титули чемпіона світу у важкій вазі за версіями WBO, WBA, IBF, IBO. Окрім того, Усик добув вакантний пояс журналу The Ring.

Цікаво, що після поєдинку Джошуа емоційно жбурнув титули Усика WBA та The Ring. Разом з тим, британець проявив повагу до Усика. Він разом з українцем став на коліна та закутався у прапор України.

До теми Усик звернувся до Ф'юрі після перемоги над Джошуа: Тайсон миттєво відповів – ефектне відео