"Cвяткуватимемо перемогу не лише в спорті": як українські військові вболівали за Усика
Джерело:Tribuna.com
Українські військові на передовій підтримували Олександра Усика в бою проти Ентоні Джошуа. Наші захисники в прямому ефірі переглядали чемпіонський поєдинок.
Україна, як завжди, непереможна, – боєць ЗСУ
Українські воїни дивилися бій між Усиком та Джошуа на планшетах та інших гаджетах. Після важкої перемоги Усик присвятив перемогу Україні та ЗСУ.
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"Бій дуже емоціний, Сашко красень", – сказав один з військових під час поєдинку, який дивився бій на передовій.
Українські воїни дивляться бій Усика: відео
Наші бійці негативно реагували, коли один із суддів вирішив віддати перемогу Джошуа. Та емоції українських воїнів швидко змінилися, коли оголосили перемогу українця.
"Це просто космос", – сказав український боєць.
Сашко красень, Україна, як завжди, непереможна. Скоро ми будемо святкувати перемогу не тільки в спорті, але й на фронті,
– заявив український військовий.
Українські воїни радіють перемозі Усика: відео
Усик переміг Джошуа: головне
- Непереможний український боксер Олександр Усик ввечері 20 серпня переміг у реванші британця Ентоні Джошуа. Українець переміг Джошуа роздільним рішенням суддів. Двоє суддів віддали перемогу Усик, а один – Джошуа.
- 35-річному бійцю з Криму вдалося зберегти титули чемпіона світу у важкій вазі за версіями WBO, WBA, IBF, IBO. Окрім того, Усик добув вакантний пояс журналу The Ring.
- Цікаво, що після поєдинку Джошуа емоційно жбурнув титули Усика WBA та The Ring. Разом з тим, британець проявив повагу до Усика. Він разом з українцем став на коліна та закутався у прапор України.
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- Після поразки Джошуа згадав про нелегку долю українців. Зокрема, він наголосив, що наші боксери проводять успішні поєдинки, коли в Україні відбуваються революції чи війна.
- Щодо Усика, то наш боксер висловив впевненість, що Україна переможе у війні з росією.
- Для українця це 20 перемога на професійному ринзі, коли Джошуа програв вже втретє. Окрім Усику, Джошуа у 2019 році сенсаційно програв Енді Руїсу.
- Вперше Усик та Джошуа зустрілися вересні 2021 року в Лондоні. Усик виграв одноголосним рішенням суддів і відібрав у Джошуа титули чемпіона світу.