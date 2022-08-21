Після перемоги Усик прокоментував свій чемпіонський бій. В першу чергу боксер висловив слова подяки.

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"Я хочу подякувати всім тих, хто за мене молився. Я хочу подякувати Богові за допомогу, яку він мені її сьогодні дав. Бо він мені її багато дав. Мій бог – Ісус Христос", – заявив Усик.

Також він розповів, кому присвятив цю перемогу.

"Я присвячую цей бій державі Україна, Збройним Силам, моїй команді, всій моїй країні та тим, хто її боронить", – заявив Усик.

Також український боксер поділився своїми планами на майбутнє. Він хоче провести бій проти Тайсона Ф'юрі, який володіє чемпіонським поясом за версією WBC. Саме цього звання бракує Усику, щоб стати абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі.

"Я буду боксувати з Тайсоном Ф'юрі, або не боксуватиму взагалі", – наголосив Усик.