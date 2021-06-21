Українські вболівальники вже другий матч поспіль "заполонили" Бухарест: фото

За лічені години до початку матчу між Україною та Австрією у межах Євро-2020 вулиці Бухареста заполонили українські вболівальники. Історична гра відбудеться у понеділок, 21 червня на "Національному стадіоні".
Щоб продемонструвати свою національну ідентичність, вони одягнулися у синьо-жовте вбрання. Окрім того, вболівальниці заквітчалися синьо-жовтими віночками.
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Українські шанувальники гуляють вулицями міста, роблять світлини, спілкуються, жартують та обіймаються. Люди бажають збірній Україні з футболу успіху та вірять у її перемогу.
Українські шанувальники у Бухаресті / Фото Яреми Духа
Футбольну атмосферу українські вболівальники створили ще у літаку, який летів до Бухареста. Прямісінько під час польоту вони заспівали "Червону руту" та Гімн України.
Матч Україна – Австрія: головне
- Вирішальний матч у групі С збірна України з футболу зіграє проти Австрії 21 червня 2021. Із заявкою на гру тренерський штаб української сторони вже визначився. На поле не вийдуть Олександр Зубков та Денис Попов, які отримали травми.
- Гра розпочнеться о 19:00 на "Національному стадіоні" у Бухаресті.
- Головний арбітр поєдинку – Джюнейт Чакір.
- Щоб зіграти в 1/8 фіналу проти Італії, під час матчу проти Австрії Україні достатньо зіграти у нічию. Якщо ж збірна України з футболу програє, вона ризикує покинути Євро-2020.