Кадрова втрата України

Тренерський штаб збірної України не зможе розраховувати в останньому матчі групового етапу відразу на двох футболістів – Олександра Зубкова та Дениса Попов. Обоє ще відновлюються від ушкоджень.

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У центрбека Динамо проблеми з литковим м'язом, через це він не допоможе команді у грі проти Австрії. Захисник лише 23 травня дебютував за збірну у матчі проти Бахрейну. На цьому чемпіонаті Європи-2020 не відіграв у "синьо-жовтій" футболці ще жодної хвилини.

Хоча раніше повідомлялось, що Попов 20 червня повернеться у загальну групу команди після невеличкого ушкодження. Схоже, щось пішло не за планом. Через травму не візьме участь у грі і Зубков. Футболіст продовжує відновлюватись під наглядом фізіотерапевта.

Усі інші футболісти готуються до поєдинку третього туру. Андрій Шевченко на передматчевій пресконференції розвіяв чутки про травму Романа Яремчук. У інформаційному просторі поширились чутки, що начебто нападник не зможе допомогти збірній у грі проти Австрії. Однак усе це залишилось лише чутками. Форвард готовий зіграти проти австрійців.