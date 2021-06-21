Заявка збірної України
- Воротарі: Георгій Бущан, Андрій Пятов, Анатолій Трубін
- Захисники: Едуард Соболь, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко
- Півзахисники: Тарас Степаненко, Марлос, Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Андрій Ярмоленко, Руслан Маліновський, Євген Макаренко, Олександр Зінченко, Георгій Судаков
- Нападники: Роман Яремчук, Артем Бєсєдін, Артем Довбик
Поза заявкою на гру залишились травмовані Олександр Зубков та Денис Попов. Обоє ще відновлюються від ушкоджень. Також не допоможе команді і півзахисник Гента Роман Безус. Цікаво, що останній ще досі жодного разу не потрапляв у заявку на гру "синьо-жовтих" на Євро-2020.
У список футболістів, які матимуть шанс вийти на футбольне поле з'явився 18-річний півзахисник Шахтаря Георгій Судаков.