Чтобы продемонстрировать свою национальную идентичность, они оделись в сине-желтые наряды. Кроме того, болельщицы украшались сине-желтыми веночками.

Заметьте Попов не сыграет за сборную Украины с Австрией на Евро-2020: причина

Украинские поклонники гуляют по улицам города, делают фотографии, общаются, шутят и обнимаются. Люди желают успеха сборной Украины по футболу и верят в ее победу.

Украинские поклонники в Бухаресте / Фото Яремы Духа

Футбольную атмосферу украинские болельщики создали еще в самолете, который летел в Бухарест. Прямо во время полета они спели "Червону руту" и Гимн Украины.

Матч Украина – Австрия: главное