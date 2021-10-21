Українські тенісистки вийшли у півфінал парного турніру в Іспанії

Марта Костюк і Людмила Кіченок потрапили до півфіналу парного турніру WTA в Тенеріфе. Українки в 1/4 фіналу перемогли дует з Угорщини.

За крок до вирішального матчу

Костюк та Кіченок здобули перемогу над дуетом Анни Бондар та Далми Галф з Угорщини.

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Матч тривав 1 годину і 16 хвилин. Поєдинок закінчився з рахунком 6:1, 3:6, 10:7.

Костюк і Кіченок 1 раз подавали навиліт, зробили 5 подвійних помилок і виграли 5 з 8 геймів на своїй подачі.

Суперницями Костюк та Кіченок за вихід у фінал стануть переможці матчу Дар’я Юрак/Андрея Клепач – Ірина Хромачова/Данка Ковініч.