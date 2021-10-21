За крок до вирішального матчу
Костюк та Кіченок здобули перемогу над дуетом Анни Бондар та Далми Галф з Угорщини.
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Матч тривав 1 годину і 16 хвилин. Поєдинок закінчився з рахунком 6:1, 3:6, 10:7.
Костюк і Кіченок 1 раз подавали навиліт, зробили 5 подвійних помилок і виграли 5 з 8 геймів на своїй подачі.
Суперницями Костюк та Кіченок за вихід у фінал стануть переможці матчу Дар’я Юрак/Андрея Клепач – Ірина Хромачова/Данка Ковініч.
- У четвер, 20 жовтня, у стартовому матчі українки в двох сетах перемогли іспанок Паулу Аріас Манхон і Сару Соррібес-Тормо – 6:0, 6:3.
- Ще на початку тижня Костюк вилетіла в першому раунді одиночного турніру в Тенеріфе. Українка програла в двох сетах Ірині-Камелії Бегу з Румунії.Тоді українка поступилася з рахунком 4:6, 4:6. До цього тенісистки зустрічалися один раз у 2020 році в Каїрі, де також перемогла румунка.
- Перед Тенеріфе Костюк брала участь у двотижневику в американському Індіан-Веллсі, де програла в другому колі експершій ракетці світу, румунці Сімоні Халеп.