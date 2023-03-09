НОК України спільно з федераціями олімпійських видів спорту підписали звернення до МОК щодо можливого допуску спортсменів РФ та РБ до міжнародних змагань. У спільній заяві олімпійського руху України внесена вимога до Комітету залишити в дії рекомендацію Виконкому Міжнародного олімпійського комітету від 28.02.2022.

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Санкції повинні діяти до завершення війни

Представники федерацій наполягають на недопущенні спортсменів з Росії та Білорусі до завершення збройної агресії в Україні.

"Російські та білоруські спортсмени коштом країн-агресорок готуються в комфортних умовах та є активними учасниками політики керівництва цих держав, публічно підтримують військові дії в Україні та лише для участі в міжнародних змаганнях обирають маску нейтральності, яку одразу знімуть після завершення змагань.

Запровадження санкцій проти порушників Олімпійської хартії, міжнародного спортивного порядку є справедливим обмеженням прав атлетів та антуражу, яке може бути зняте лише після усунення причини — завершення війни Росії за підтримки Білорусі проти України. На підтримку цієї війни виступають керівники НОК Росії й Білорусі, переважна більшість федерацій з різних видів спорту цих країн, судді, тренери та атлети", – йдеться у тексті заяви.