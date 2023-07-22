Украинская сборная по фехтованию должна была уехать на чемпионат мира-2023 в Милан не в полном составе. А все по той же причине – в четырех из шести индивидуальных соревнованиях примут участие представители из России и Беларуси, которые должны выступать в нейтральном статусе.

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Украинки таки не стартовали в индивидуалке

В Министерстве молодежи и спорта и лично Вадим Гутцайт резко осуждают выступления украинок на одних соревнованиях с представительницами стран-агрессорок.

Однако 21 июля появилась кардинально другая информация. Украина в последний день регистрации дозаявила своих фехтовальщиц на личные турниры, где будут соревноваться россиянки и белоруски.

Важно! Чемпионат мира-2023 – один из отборочных турниров на Олимпийские игры-2024 в Париж.

Но все снова пошло не так, как думалось. Украинские шпажистки не вышли на свой старт индивидуальных соревнований на ЧМ в Италии. В день старта фамилии украинок исчезли с той скоростью, с которой там 21 июля и появились. Хотя после жеребьевки украинок и россиянок развели по разным пулам.

Отметим, что Федерация фехтования Украины накануне анонсировала выступления наших саблистов. Ведь в мужской программе не было фехтовальщиков из террористических стран.

Несмотря на это Влада Харькова, Джоан Фейби Бежура, Инна Бровко и Дарья Варфоломеева, которые должны были выступать в индивидуальной шпаге, еще получат шанс получить медали ЧМ для Украины. Шпажистки сразятся за пьедестал в женских командных соревнованиях, где россиян и белорусов уж точно не будет.

К слову. На ЧМ-2023 в Милан допустили к соревнованиям восемь фехтовальщиков России и Беларуси. Среди них скандальная Лейла Пириева, публично поддержавшей войну в Украине.