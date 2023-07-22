К теме А как же бойкот: украинки заявились на чемпионат мира по фехтованию в одни соревнования с россиянами
Украинки таки не стартовали в индивидуалке
В Министерстве молодежи и спорта и лично Вадим Гутцайт резко осуждают выступления украинок на одних соревнованиях с представительницами стран-агрессорок.
Однако 21 июля появилась кардинально другая информация. Украина в последний день регистрации дозаявила своих фехтовальщиц на личные турниры, где будут соревноваться россиянки и белоруски.
Но все снова пошло не так, как думалось. Украинские шпажистки не вышли на свой старт индивидуальных соревнований на ЧМ в Италии. В день старта фамилии украинок исчезли с той скоростью, с которой там 21 июля и появились. Хотя после жеребьевки украинок и россиянок развели по разным пулам.
Отметим, что Федерация фехтования Украины накануне анонсировала выступления наших саблистов. Ведь в мужской программе не было фехтовальщиков из террористических стран.
Несмотря на это Влада Харькова, Джоан Фейби Бежура, Инна Бровко и Дарья Варфоломеева, которые должны были выступать в индивидуальной шпаге, еще получат шанс получить медали ЧМ для Украины. Шпажистки сразятся за пьедестал в женских командных соревнованиях, где россиян и белорусов уж точно не будет.