В аеропорту зібралися тисячі українців з національною символікою, щоб привітати команду. Однак, після заходу було помічено, що прапори викинули як сміття.
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Громадський і політичний діяч, народний депутат України VII скликання Ігор Мірошниченко у себе на сторінці Facebook вказав, що для зустрічі команди Андрія Шевченка був задіяний адмінресурс.
Там, де більшість з вас бачить, як палкі вболівальники масово у аеропорту зустрічають Національну збірну, я бачу лише організовану групу людей, яких чи то за гроші, чи за інші преференції, або з використанням адмінресурсу, привезли до аеропорту і роздали однаковісінькі новенькі прапори на новеньких вудочках,
– підкреслив Мірошниченко.
Політик додав, що прапорів, як буває в таких випадках, більше, ніж прапороносців, тому доводиться носити по декілька в кожній руці. "Ну, а коли місію виконано, національні прапори скидають додолу на купу, як сміття", – підкреслив політик, додавши фото прапорів.
Українські прапори викинули як сміття / Фото: Ігоря Мірошниченка
Коротко про гру футбольної збірної на Євро-2020
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