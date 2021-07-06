В аеропорту зібралися тисячі українців з національною символікою, щоб привітати команду. Однак, після заходу було помічено, що прапори викинули як сміття.

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Громадський і політичний діяч, народний депутат України VII скликання Ігор Мірошниченко у себе на сторінці Facebook вказав, що для зустрічі команди Андрія Шевченка був задіяний адмінресурс.

Там, де більшість з вас бачить, як палкі вболівальники масово у аеропорту зустрічають Національну збірну, я бачу лише організовану групу людей, яких чи то за гроші, чи за інші преференції, або з використанням адмінресурсу, привезли до аеропорту і роздали однаковісінькі новенькі прапори на новеньких вудочках,

– підкреслив Мірошниченко.

Політик додав, що прапорів, як буває в таких випадках, більше, ніж прапороносців, тому доводиться носити по декілька в кожній руці. "Ну, а коли місію виконано, національні прапори скидають додолу на купу, як сміття", – підкреслив політик, додавши фото прапорів.

Українські прапори викинули як сміття / Фото: Ігоря Мірошниченка

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