Шевченко вдячний за підтримку
Після матчу головний наставник збірної України Андрій Шевченко виклав пост вдячності у своєму інстаграмі. Тренер зазначив, що 3 липня команда дала бій сильній команді Англії.
Це варто побачити Україна попрощалася з Євро-2020: футболісти подякували вболівальникам за підтримку – відео
Шевченко виклав світлину, де команда дякує фанатам у італійському Римі за підтримку. Відзначимо, що під час трансляції було добре чутно українських уболівальників, які заполонили "Стадіон Олімпіко". Українська діаспора подякувала футболістам за історичне досягнення на чемпіонаті Європи.
Ми зіткнулися з сильною командою минулої ночі. Дякую всім фанатам за вашу дивовижну підтримку, це було так важливо у нашій подорожі. Пишаюсь виступом моєї команди на Євро-2020. Ви написали чудові сторінки для українського футболу,
– йдеться у пості.
- Українська збірна завершила свій шлях у чвертьфіналі Євро-2020. Англійці зупинили переможну ходу українців. Матч завершився звитягою Англії (0:4).
- Гра наших хлопців об'єднала усю Україну в одне ціле. Навіть після фіаско у гру з англійцями фанати були горді за гру українців на чемпіонаті Європи.