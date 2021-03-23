Українські параатлети здобули 8 нагород на престижному турнірі у Тунісі

Джерело:офіційний сайт НКСІУ
У Тунісі з 14-21 березня відбувався міжнародний турнір з легкої атлетики "Grand Prix". Українські параатлети везуть в Україну 8 медалей.
Участь у змаганнях брати понад 600 спортсменів із 57 країн світу. Українська збірна була представлена лише 6 паралімпійцями, які показали максимум.
Оце так Українські паралімпійці здобули 29 медалей на Кубку світу з лижних перегонів та біатлону
Серед українців найкращий результат показав Роман Данилюк, який двічі підіймався на найвищу сходинку п'єдесталу у метанні ядра та диска. Також "золото" для України здобули Юлія Павленко та Орися Ільчина. Також Юлія поклала у свою скарбничку ще срібну медаль змагань у бігу на 100 метрів (Т11 для спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату).
Ще дві "бронзи" та "срібло" принесли Владислав Білий у метанні ядра та списа, а також Оксана Зубковська у стрибках у довжину (T12 для спортсменів з вадами зору).