У Словенії 10 березня завершився Кубок світу з лижних перегонів та біатлону. Українська збірна здобула 29 нагород.
- Людмила Ляшенко (клас стоячи) – 5 "золот" та 1 "срібло"
- Олександра Кононова (клас стоячи) – 1 "золото", 3 "срібла" та 1 "бронза"
- Юлія Батенкова-Бауман (клас стоячи) – 1 "срібло" та 4 "бронзи"
- Ірина Буй (клас стоячи) – 2 "срібла"
- Тарас Радь (клас сидячи) – 2 "срібла" та 2 "бронзи"
- Оксана Шишкова/ Андрій Марченко – гайд (з ураженням зору) – 1 "срібло" та 1 "бронза"
- Ярослав Решетинський/ Костянтин Яременко – гайд (з ураженням зору) – 1 "срібло" та 1 "бронза"
- Ярослав Решетинський/ Нікулін Денис – гайд (з ураженням зору) – 1 "бронза"
- Василь Кравчук (клас сидячи) – 1 "бронза"
- Дмитро Суярко/ Олександр Ніконович – гайд (з ураженням зору) – 1 "бронза"