Украинские параатлеты получили 8 наград на престижном турнире в Тунисе
В Тунисе с 14-21 марта проходил международный турнир по легкой атлетике "Grand Prix". Украинские параатлеты везут в Украину 8 медалей.
Источник:официальный сайт НКСИУ
Яркое выступление украинцев
Участие в соревнованиях приняли более 600 спортсменов из 57 стран мира. Украинская сборная была представлена лишь 6 паралимпийцами, которые показали максимум.
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Среди украинцев лучший результат показал Роман Данилюк, который дважды поднимался на высшую ступень пьедестала в метании ядра и диска. Также "золото" для Украины завоевали Юлия Павленко и Арина Ильчина. Также Юлия положила в свою копилку еще серебряную медаль соревнований в беге на 100 метров (Т11 для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата).
Еще две "бронзы" и "серебро" принесли Владислав Белый в метании ядра и копья, а также Оксана Зубковская в прыжках в длину (T12 для спортсменов с нарушениями зрения).
Все места украинских параатлетов на соревнованиях
- Оксана Зубковская – "бронза" в прыжках в длину
- Владислав Белый – "бронза" в метании копья и "серебро" в ядре
- Наталья Лысенко – 7 место в метании диска и 4 позиция в ядре
- Юлия Павленко – "серебро" в беге на 100 метров и "золото" в прыжках в длину
- Роман Данилюк – два "золота" в метании ядра и диска
- Арина Ильчина – 5 место в ядре и победа в метании диска
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