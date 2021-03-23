В Тунисе с 14-21 марта проходил международный турнир по легкой атлетике "Grand Prix". Украинские параатлеты везут в Украину 8 медалей.

Яркое выступление украинцев

Участие в соревнованиях приняли более 600 спортсменов из 57 стран мира. Украинская сборная была представлена лишь 6 паралимпийцами, которые показали максимум.

Вот так Украинские паралимпийцы завоевали 29 медалей на Кубке мира по лыжным гонкам и биатлону

Среди украинцев лучший результат показал Роман Данилюк, который дважды поднимался на высшую ступень пьедестала в метании ядра и диска. Также "золото" для Украины завоевали Юлия Павленко и Арина Ильчина. Также Юлия положила в свою копилку еще серебряную медаль соревнований в беге на 100 метров (Т11 для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата).

Еще две "бронзы" и "серебро" принесли Владислав Белый в метании ядра и копья, а также Оксана Зубковская в прыжках в длину (T12 для спортсменов с нарушениями зрения).

Все места украинских параатлетов на соревнованиях

Оксана Зубковская – "бронза" в прыжках в длину

Владислав Белый – "бронза" в метании копья и "серебро" в ядре

Наталья Лысенко – 7 место в метании диска и 4 позиция в ядре

Юлия Павленко – "серебро" в беге на 100 метров и "золото" в прыжках в длину

Роман Данилюк – два "золота" в метании ядра и диска

Арина Ильчина – 5 место в ядре и победа в метании диска

Турнир стал подготовкой к Олимпийским играм в Токио (Япония), которые состоятся с 25 августа по 6 сентября.