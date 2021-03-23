У Тунісі з 14-21 березня відбувався міжнародний турнір з легкої атлетики "Grand Prix". Українські параатлети везуть в Україну 8 медалей.

Яскравий виступ українців

Участь у змаганнях брати понад 600 спортсменів із 57 країн світу. Українська збірна була представлена лише 6 паралімпійцями, які показали максимум.

Оце так Українські паралімпійці здобули 29 медалей на Кубку світу з лижних перегонів та біатлону

Серед українців найкращий результат показав Роман Данилюк, який двічі підіймався на найвищу сходинку п'єдесталу у метанні ядра та диска. Також "золото" для України здобули Юлія Павленко та Орися Ільчина. Також Юлія поклала у свою скарбничку ще срібну медаль змагань у бігу на 100 метрів (Т11 для спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату).

Ще дві "бронзи" та "срібло" принесли Владислав Білий у метанні ядра та списа, а також Оксана Зубковська у стрибках у довжину (T12 для спортсменів з вадами зору).

Всі місця українських параатлетів на змаганнях

Оксана Зубковська – "бронза" у стрибках у довжину

Владислав Білий – "бронза" у метанні списа та "срібло" у ядрі

Наталія Лисенко – 7 місце у метанні диска та 4 позиція у ядрі

Юлія Павленко – "срібло" у бігу на 100 метрів та "золото" у стрибках у довжину

Роман Данилюк – два "золота" у метанні ядра та диска

Орися Ільчина – 5 місце у ядрі та перемога у метанні диска

Турнір став підготовкою до Олімпійських ігор у Токіо (Японія), які відбудуться з 25 серпня – 6 вересня.