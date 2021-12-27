Українські лижники здобули три нагороди на міжнародному турнірі в Польщі

У польському Закопане завершився турнір Lotos Cup зі стрибків на лижах з трампліна. Троє українських атлетів здобули нагороди.

Троє лижних двоборців – три срібні нагороди

Українські двоєборці були представлені в п'яти категоріях змагань. Трьом спортсменам вдалося здобути срібні нагороди.

Варте уваги Фантастичний виступ українки: відео переможного стрибка Новосад на етапі Кубка світу

У чоловічих юніорських змаганнях Руслан Шуманський став другим. Він продемонстрував найкращий результат у стрибках із трампліна. Проте українець програв ходом майже хвилину лідеру Анджею Валічеку з Польщі.



Руслан Шуманський на п'єдесталі / Федерація лижного спорту України

Ще один представник Андрій Пилипчук завоював "срібло" у відкритій категорії. Він програв на дистанції 7 секунд. Представник Польщі Павєл Шиндлар випередив його на 8 пунктів.

Денис Пилипчук також приніс Україні срібну нагороду. Він продемонстрував найкращий результат у стрибках із трампліна, але програв спортсмену з Польщі Тимотеушу Дідуху 12 секунд.