Троє лижних двоборців – три срібні нагороди
Українські двоєборці були представлені в п'яти категоріях змагань. Трьом спортсменам вдалося здобути срібні нагороди.
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У чоловічих юніорських змаганнях Руслан Шуманський став другим. Він продемонстрував найкращий результат у стрибках із трампліна. Проте українець програв ходом майже хвилину лідеру Анджею Валічеку з Польщі.
Руслан Шуманський на п'єдесталі / Федерація лижного спорту України
Ще один представник Андрій Пилипчук завоював "срібло" у відкритій категорії. Він програв на дистанції 7 секунд. Представник Польщі Павєл Шиндлар випередив його на 8 пунктів.
Денис Пилипчук також приніс Україні срібну нагороду. Він продемонстрував найкращий результат у стрибках із трампліна, але програв спортсмену з Польщі Тимотеушу Дідуху 12 секунд.