Історичний виступ українок

Анастасія Новосад вперше у своїй кар'єрі завоювала золоту нагороду на етапі Кубка світу. У фінальному виступі українка виконала стрибок із вищою складністю та отримала найбільшу кількість балів.

До теми Вперше в історії одразу дві українки завоювали медалі на етапі кубка світу з лижної акробатики

До цього найкращим виступом Анастасії було четверте місце в тій самій Руці минулого тижня.

Новосад – лише третя українка в історії, яка здобула перемогу в жіночій лижній акробатиці на етапі Кубка світу. До неї це вдавалося Ользі Волковій, яка у 2012-му очолила п'єдестал та Надії Мохнацькій, яка у 2020-му виборола "золото".

Відео переможного стрибка

Також ще одна українка опинилася на п'єдесталі пошани. Ольга Полюк завоювала бронзову нагороду.

До слова. Вперше в історії українського фристайлу одразу дві лижні акробатки збірної потрапили до трійки призерок на етапі Кубка світу.