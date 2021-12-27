Три лыжных двоеборца – три серебряные награды

Украинские двоеборцы были представлены в пяти категориях соревнований. Трем спортсменам удалось получить серебряные награды.

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В мужских юниорских соревнованиях Руслан Шуманский стал вторым. Он продемонстрировал лучший результат в прыжках с трамплина. Однако украинец проиграл ходом почти минуту лидеру Анджею Валичеку из Польши.

Руслан Шуманский на пьедестале / федерация лыжного спорта Украины

Еще один представитель Андрей Пилипчук завоевал "серебро" в открытой категории. Он проиграл на дистанции 7 секунд. Представитель Польши Павел Шиндлар опередил его на 8 пунктов.

Денис Пилипчук также принес Украине серебряную награду. Он продемонстрировал лучший результат в прыжках с трамплина, но проиграл спортсмену из Польши Тимотеушу Дидуху 12 секунд.