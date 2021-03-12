Українські клуби та збірні можуть відсторонити від змагань УЄФА і ФІФА за тиск на арбітрів

В українському футболі розгорівся скандал після матчу 17 туру УПЛ Олімпік – Шахтар. Після поєдинку українських арбітрів піддали публічній критиці.

Президент Олімпіка Владислав Гельзін безпосередньо після гри увірвався на коментар тренера донецького клубу, де нецензурно висловився щодо роботи арбітра.

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Згодом Гельзін закликав інші клуби УПЛ організувати позачергову зустріч керівників для розгляду питань суддівства.

Клуби не мають права здійснювати тиск на комітет арбітрів

В Українській асоціації футболу (УАФ) розповіли, чим може закінчитися втручання у роботу суддів.

Віцепрезидент УАФ Олег Протасов вважає, що тему суддівства не слід було виносити на публічне обговорення. За його словами, кожен клуб може добитися зустрічі у Будинку футболу.

"Я вкотре звертаюся до всіх, хто має відношення до нашого футболу. Невже комусь із представників команд було відмовлено в зустрічі в Будинку футболу? Невже не можна шукати розв'язання проблем цивілізованим шляхом, а не принижувати український футбол брудними лайками?", – сказав Протасов.

Порушення конвенції загрожує великими проблемами

Він зазначив, що клуби не мають права здійснювати тиск на комітет арбітрів. Протасов пояснив, що українська асоціація підписала Конвенцію з арбітражу, порушення якої передбачає санкції.

ФІФА та УЄФА дуже ретельно стежать за її порушеннями. І якщо таки факти буде підтверджено, це може загрожувати національній асоціації великими проблемами,

– розповів віцепрезидент УАФ.

За словами Протасова, платежі солідарності, які клуби отримують від УЄФА, виплачуються за умови дотримання асоціацією підписаних конвенцій.

Він зазначив, що "систематичне порушення Конвенції з арбітражу взагалі може призвести до відсторонення клубних і збірних команд від участі в змаганнях під егідою УЄФА та ФІФА".