Українські гімнастки зробили спільне фото з росіянками під час гала-шоу в Іспанії

22 листопада 2021 , 12:01
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Джерело:

інстаграм Russia Rhythmic Gymnastics

На гімнастичному гала-шоу "Euskalgym-2021" в Іспанії Христина Погранична та Вікторія Онопрієнко сфотографувалися разом зі спортсменками збірної Росії Дар'єю Трубнiковою та Катериною Селезньовою. У кадр також потрапила олімпійська чемпіонка з Ізраїлю Ліной Ашрам.

В обіймах росіянок

Спільний знімок розмістили в інстаграм-сторінці присвяченій художній гімнастиці Росії, також світлина супроводжувалася смайлами із зображенням сердечок.

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Погранична поділилася фото у своєму інстаграмі. 


 Спільне фото українських та російських гімнасток / Фото instagram.com/russia_rg_

  • Христина Погранична – призерка Юнацьких Олімпійських ігор у Буенос-Айресі та чемпіонка України серед юніорів з художньої гімнастики 2017 та 2018 років.
  • Вікторія Онопрієнко – є чемпіонкою України та віцечемпіонкою Європи у командних виступах.
  • Кожного року в Іспанії відбувається гімнастичне гала-шоу "Euskalgym", де виступають найкращі гімнастки світу. 

Подібні випадки в українському спорті

До слова. Львів'янка Христина Погранична увійшла у десятку найкращих на Олімпійських іграх-2022 на змаганнях з художньої гімнастики, у підсумку українка посіла дев'яте місце. А Вікторія Онопрієнко замкнула десятку найкращих у Токіо. 
Автор: Дарина Жданович