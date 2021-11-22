Українські гімнастки зробили спільне фото з росіянками під час гала-шоу в Іспанії
22 листопада 2021 , 12:01Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Russia Rhythmic Gymnastics
На гімнастичному гала-шоу "Euskalgym-2021" в Іспанії Христина Погранична та Вікторія Онопрієнко сфотографувалися разом зі спортсменками збірної Росії Дар'єю Трубнiковою та Катериною Селезньовою. У кадр також потрапила олімпійська чемпіонка з Ізраїлю Ліной Ашрам.
В обіймах росіянок
Спільний знімок розмістили в інстаграм-сторінці присвяченій художній гімнастиці Росії, також світлина супроводжувалася смайлами із зображенням сердечок.
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Погранична поділилася фото у своєму інстаграмі.
Спільне фото українських та російських гімнасток / Фото instagram.com/russia_rg_
- Христина Погранична – призерка Юнацьких Олімпійських ігор у Буенос-Айресі та чемпіонка України серед юніорів з художньої гімнастики 2017 та 2018 років.
- Вікторія Онопрієнко – є чемпіонкою України та віцечемпіонкою Європи у командних виступах.
- Кожного року в Іспанії відбувається гімнастичне гала-шоу "Euskalgym", де виступають найкращі гімнастки світу.
Подібні випадки в українському спорті
- Подібний випадок трапився на Олімпіаді-2022 у Токіо. Коли українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх в обійми сфотографувалася з переможницею, яка представляла команду Олімпійського комітету Росії.
- Це фото викликало неабиякий резонанс в українських шанувальників спорту.
- Сама ж спортсменка зізналась, що її діями контролювали емоцій після здобутої олімпійської "бронзи" у Токіо. Та запевнила, що в її фотографії не було жодного політичного підтексту.
- Олімпійський чемпіон із фристайлу Олександр Абраменко прокоментував ситуацію щодо спільного фото українки та росіянки. Він заявив, що теж зробить фото з російським спортсменом, якщо знову потрапить із ним на подіум.