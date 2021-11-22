В объятиях россиянок
Совместный снимок разместили в инстаграм-странице посвященной художественной гимнастике России, также фотография сопровождалась смайлами с изображением сердечек.
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Пограничная поделилась фото в своем инстаграме.
Совместное фото украинских и российских гимнасток / Фото instagram.com/russia_rg_
- Кристина Пограничная – призер Юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе и чемпионка Украины среди юниоров по художественной гимнастике 2017 и 2018 годов.
- Виктория Оноприенко – является чемпионкой Украины и вице-чемпионкой Европы в командных выступлениях.
- Каждый год в Испании проходит гимнастическое гала-шоу "Euskalgym", где выступают лучшие гимнастки мира.
Подобные случаи в украинском спорте
- Подобный случай произошел на Олимпиаде-2022 в Токио. Когда украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих в объятия сфотографировалась с победительницей, которая представляла команду олимпийского комитета России.
- Это фото вызвало большой резонанс у украинских поклонников спорта.
- Сама же спортсменка призналась, что ее действия контролировали эмоции после добытой олимпийской "бронзы" в Токио. Та заверила, что в ее фотографии не было ни единого политического подтекста.
- Олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко прокомментировал ситуацию относительно совместного фото украинки и россиянки. Он заявил, что тоже сделает фото с российским спортсменом, если снова попадет с ним на подиум.