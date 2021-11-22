На гімнастичному гала-шоу "Euskalgym-2021" в Іспанії Христина Погранична та Вікторія Онопрієнко сфотографувалися разом зі спортсменками збірної Росії Дар'єю Трубнiковою та Катериною Селезньовою. У кадр також потрапила олімпійська чемпіонка з Ізраїлю Ліной Ашрам.