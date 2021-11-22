В обіймах росіянок

Спільний знімок розмістили в інстаграм-сторінці присвяченій художній гімнастиці Росії, також світлина супроводжувалася смайлами із зображенням сердечок.

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Погранична поділилася фото у своєму інстаграмі.


Спільне фото українських та російських гімнасток / Фото instagram.com/russia_rg_

  • Христина Погранична – призерка Юнацьких Олімпійських ігор у Буенос-Айресі та чемпіонка України серед юніорів з художньої гімнастики 2017 та 2018 років.
  • Вікторія Онопрієнко – є чемпіонкою України та віцечемпіонкою Європи у командних виступах.
  • Кожного року в Іспанії відбувається гімнастичне гала-шоу "Euskalgym", де виступають найкращі гімнастки світу.

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