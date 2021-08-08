Олімпіада для України завершена: гімнастки посіли 7 місце у командному багатоборстві

Ось і завершили виступи на Олімпіаді українські спортсмени. Художні гімнастки стали останніми, хто представляв Україну на змаганнях та посіли високе 7 місце.

Передостаннє місце у Токіо

На Олімпійських іграх 2020 у Токіо відбувся фінал із командного багатоборства у художній гімнастиці. Всі команди мали знову повторити дві вправи: з п'ятьма м'ячами та змішану – з трьома обручами й двома парами булав.

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У фінал українки кваліфікувались із шостого місця.

Хто представляв Україну

Анастасія Возняк

Єва Мелещук

Марія Височанська

Маріола Боднарчук

Дарина Дуда

Перша вправа з м'ячами була не надто вдалою для українок. Українські гімнастки втрачали предмети на початку вправи, які збили їх синхронність. За цей виступ вони отримали 40.35 бала. У підсумку – лише остання 8-ма позиція серед восьми країн.

У міксті під "Лебедине озеро" українки знову не змогли впоратись ідеально – втратили булави. Судді оцінили їх виступ на 37.25.

За підсумками двох вправ Україна мала у своєму активі 77.6 та посіла 7 місце, випередивши японок, які виступили ще гірше.

Олімпійськими чемпіонками вперше в історії стали гімнастки із Болгарії. "Срібло" взяли представниці ОКР, а трійку призерок замкнули італійки.

Призери змагань

1. Болгарія – 92.1

2. ОКР – 90.7

3. Італія – 87.7

…

7. Україна – 77.6

Це був останній фінал за участі українських спортсменів. Україна завершила виступи у Токіо з 19 нагородами – одним "золото", 6 срібними та 12 бронзовими медалями.