Предпоследнее место в Токио
На Олимпийских играх 2020 в Токио состоялся финал по командному многоборью в художественной гимнастике. Все команды должны были снова повторить два упражнения: с пятью мячами и смешанное – с тремя обручами и двумя парами булав.
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В финал украинки квалифицировались с шестого места.
Кто представлял Украину
- Анастасия Возняк
- Ева Мелещук
- Мария Высочанская
- Мариола Бондарчук
- Дарья Дуда
Первое упражнение с мячами было не слишком удачным для украинок. Украинские гимнастки теряли предметы в начале упражнения, которые сбили их синхронность. За это выступление они получили 40.35 балла. В итоге – лишь последняя 8-я позиция среди восьми стран.
В миксте под "Лебединое озеро" украинки снова не смогли справиться идеально – потеряли булавы. Судьи оценили их выступление на 37.25.
- По итогам двух упражнений Украина имела в своем активе 77.6 и заняла 7 место, опередив японок, которые выступили еще хуже.
Олимпийскими чемпионками впервые в истории стали гимнастки из Болгарии. "Серебро" взяли представительницы ОКР, а тройку призеров замкнули итальянки.
Призеры соревнований
1. Болгария – 92.1
2. ОКР – 90.7
3. Италия – 87.7
...
7. Украина – 77.6
Это был последний финал с участием украинских спортсменов. Украина завершила выступления в Токио с 19 наградами – одним "золотом", 6 серебряными и 12 бронзовыми медалями.