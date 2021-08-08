Предпоследнее место в Токио

На Олимпийских играх 2020 в Токио состоялся финал по командному многоборью в художественной гимнастике. Все команды должны были снова повторить два упражнения: с пятью мячами и смешанное – с тремя обручами и двумя парами булав.

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В финал украинки квалифицировались с шестого места.

Кто представлял Украину

Анастасия Возняк

Ева Мелещук

Мария Высочанская

Мариола Бондарчук

Дарья Дуда

Первое упражнение с мячами было не слишком удачным для украинок. Украинские гимнастки теряли предметы в начале упражнения, которые сбили их синхронность. За это выступление они получили 40.35 балла. В итоге – лишь последняя 8-я позиция среди восьми стран.

В миксте под "Лебединое озеро" украинки снова не смогли справиться идеально – потеряли булавы. Судьи оценили их выступление на 37.25.

По итогам двух упражнений Украина имела в своем активе 77.6 и заняла 7 место, опередив японок, которые выступили еще хуже.

Олимпийскими чемпионками впервые в истории стали гимнастки из Болгарии. "Серебро" взяли представительницы ОКР, а тройку призеров замкнули итальянки.

Призеры соревнований

1. Болгария – 92.1

2. ОКР – 90.7

3. Италия – 87.7

...

7. Украина – 77.6

Это был последний финал с участием украинских спортсменов. Украина завершила выступления в Токио с 19 наградами – одним "золотом", 6 серебряными и 12 бронзовыми медалями.