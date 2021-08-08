Передостаннє місце у Токіо
На Олімпійських іграх 2020 у Токіо відбувся фінал із командного багатоборства у художній гімнастиці. Всі команди мали знову повторити дві вправи: з п'ятьма м'ячами та змішану – з трьома обручами й двома парами булав.
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У фінал українки кваліфікувались із шостого місця.
Хто представляв Україну
- Анастасія Возняк
- Єва Мелещук
- Марія Височанська
- Маріола Боднарчук
- Дарина Дуда
Перша вправа з м'ячами була не надто вдалою для українок. Українські гімнастки втрачали предмети на початку вправи, які збили їх синхронність. За цей виступ вони отримали 40.35 бала. У підсумку – лише остання 8-ма позиція серед восьми країн.
У міксті під "Лебедине озеро" українки знову не змогли впоратись ідеально – втратили булави. Судді оцінили їх виступ на 37.25.
- За підсумками двох вправ Україна мала у своєму активі 77.6 та посіла 7 місце, випередивши японок, які виступили ще гірше.
Олімпійськими чемпіонками вперше в історії стали гімнастки із Болгарії. "Срібло" взяли представниці ОКР, а трійку призерок замкнули італійки.
Призери змагань
1. Болгарія – 92.1
2. ОКР – 90.7
3. Італія – 87.7
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7. Україна – 77.6