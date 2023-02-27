Українські зірки футболу звернулися до фанатів, які перебувають на передовій

Футбольна спільнота України вчергове продемонструвала свою єдність. Відомі українські футболісти та тренери записали відео в підтримку футбольних фанатів, які боронять нашу землю від російських загарбників.

Понад рік триває повномасштабна військова агресія Росії проти України. У перші дні війни на захист Батьківщини стали фанати українських футбольних клубів.

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Потрібно пам'ятати, завдяки кому український футбол існує

У рядах Збройних сил України вони звільняють нашу державу від російських нелюдів. Саме завдяки захисникам України стало можливе проведення футбольного чемпіонату.

Свою шану фанатам висловили українські футболісти та тренери. У записі відео взяли участь Володимир Єзерський, Роман Зозуля, Тарас Степаненко, Руслан Ротань, Сергій Сидорчук, Максим Імереков та Дмитро Хомченовський.

"Сьогодні, 27.02 грою Олександрія - Металіст 1925 поновлюються матчі серед команд УПЛ. У звичайний час та за інших обставин, повернення футболу після зимової перерви – це те, на що чекають справжні фанати, передчуваючи зустріч з друзями на стадіоні та плануючи свої справи згідно календаря виїзних матчів улюбленої команди.

На жаль, цього року все зовсім інакше. Як і раніше, змагання повертаються в обумовлені дати. Проте, зі зрозумілих причин, фанатські сектори цієї весни будуть порожніми. Полишивши футбольні справи до кращих часів, більшість ультрас беруть участь в захисті Батьківщини від російських окупантів.

Розуміючи це, відомі гравці українських футбольних клубів, члени футбольної родини, записали звернення до фанатської спільноти країни, в якому дякують Воїнам за їхню сміливість та рішучість проявлені при обороні українських міст. Також футболісти наголосили, що пам’ятають та шанують пожертву тих, завдяки кому український футбол буде існувати й надалі", – йдеться у повідомленні.

Відеозвернення українських футболістів до фанів

Нагадаємо, що 27 лютого відбувся перший у 2023 році матч УПЛ. У гольовій перестрілці Олександрія Руслана Ротаня зуміла врятуватися від поразки у поєдинку з Металістом 1925.