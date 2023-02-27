Олександрія – Металіст 1925

Голи: Третьяков 7, 68, Кобзар 81 - Ткачук 21, Бичек 32, Шершень 47

Олександрія та Металіст 1925 свій матч мали провести ще в жовтні 2022 року. Але гру перенесли на пізніший термін. Тож на поле команди вийшли аж 27 лютого 2023 року. І за цей час обидві команди зазнали чимало змін. Чи не головна – в Олександрії тепер головний тренер Руслан Ротань, який також очолює і молодіжну збірну України. Не виключено, що він буде і т.в.о. головного тренера національної збірної України у матчі проти Англії в Лондоні 26 березня.

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Саме підопічні Ротаня і відкрили першими рахунок у цьому матчі. Сталося це після того, як захисник харків'ян Євген Ткачук помилився біля власного штрафного майданчика. М'яч перехопив Еміль Мустафаєв та віддав пас на Максима Третьякова, який і забив гол.

Та невдовзі Євген Ткачук виправився за свою помилку. Саме він зрівняв рахунок на табло, коли головою відправив м'яч у ворота суперників після подачі з кутового.

А на перерву Металіст 1925 пішов за переваги у рахунку. Костянтин Бичек потужно пробив у ближній кут під час стрімкої контратаки.

За дві хвилини після відновлення гри у другому таймі гості забили і третій гол у ворота Олександрії. Це Михайло Шершень вдало підключився до атаки та пробив після того, як голкіпер відбив м'яч після удару під перекладину.

На 56-й хвилині в Металіст 1925 відбулася вимушена заміна голкіперів. І на поле замість Олега Мозіля вийшов Денис Сидоренко. А за 12 хвилин він пропустив вперше. Максим Третьяков наважився на потужний удар низом в кут воріт, і голкіпер не врятував.

А на 81-й хвилині вже весь захист харківської команди не дограв до кінця, і дозволив Богдану Кобзарю забити гол.

Матч так і закінчився з рахунком 3:3. Олександрія зуміла врятуватися від домашньої поразки в дебютному матчі Руслана Ротаня.

Ця нічия не дозволила Олександрії наблизитися до Зорі, яка посідає четверте місце в турнірній таблиці. Натомість Металіст 1925 піднявся на сьоме місце, обійшовши Кривбас та Ворсклу.

Відеоогляд матчу Олександрія – Металіст 1925