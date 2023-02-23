Колишній нападник збірної України та Дніпра прокоментував концерт у столиці "вєлікой страни", який розлетівся усіма соцмережами. Багато людей висміяли це дійство, куди зігнали весь зброд Росії.

До теми "Кличуть фарш на війну": концерт з Путіним у "Лужниках" не сподобався зазомбованим росіянам

Зозуля: Це пір час чуми

Український футболіст та активний волонтер назвав такий концерт "піром під час чуми". Зозуля пригадав момент із виступом президента Росії та дівчинкою, яку начебто російські військові врятували у Маріуполі, який "русскій мір" стер з лиця землі, залишились лише руйнування.

Однак "врятована від на*истів" дівчинка зіпсувала увесь план, забувши вивчені слова на сцені. Ведучі цього "грандіозного концерту" змогли виправити цю ситуацію та запропонували їй та іншим дітям, які були на сцені, обійняти свого "рятівника". Вони назвали його "янголом". Аж бридко було таке бачити.

Цікаво, що ще на початку дійства не одна тисяча росіян покинули концерт завчасно. Схоже, що їжа та чай закінчились, тому росіяни більше не були зацікавлені у такому "шабаші". Але купи людей, які покидають стадіон, були проігноровані місцевими камерами телеканалів.

Це пір під час чуми. Загнали на стадіон рабів, видали їм ганчірки кольору прапору ру*ні. "Щасливі" морди. Крики. Оплески. Старий маразматик вийшов на сцену. Промовив свої вологі фантазії та поїхав до дому. А далі…Вийшов виродок, якого вони називають "янголом", та купка дітей. І просто подивіться відео… Дівчинка навіть не запам’ятала те, що їй потрібно було казати, та як "дякувати" за спасіння *рку. Ну це ж цирк. Дивлячись на те, як діти обіймають цю сволоту, можна побачити, що навіть їм соромно,

– написав Роман.

"І до речі, як тільки ботоксний поїхав, одразу з’явилось відео, де вже всі розходяться зі стадіону. Напевно погано годували або платили. Бо "концерт" тільки почався. Але свою картинку вони отримали. Картинку стада рабів та ідіотів", – додав Зозуля.

Відзначимо, що цей "шабаш" росіян відбувся у напередодні роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Попередній такий концерт на "Лужниках" відбувся 18 березня 2022 року.

Цікаво, що Путін два дні поспіль виступав перед своїм народом. Що не може не дивувати. З'являються сумніви, який з нього декількох клонів був на "Лужниках", а який виступав за день до цього концерту. Самим росіянам виступ їх "божевільного" не сподобався.