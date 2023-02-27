Больше года продолжается полномасштабная военная агрессия России против Украины. В первые дни войны на защиту Родины стали фанаты украинских футбольных клубов.

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Нужно помнить, благодаря кому украинский футбол существует

В рядах Вооруженных сил Украины они освобождают наше государство от русских извергов. Именно благодаря защитникам Украины стало возможно проведение футбольного чемпионата.

Свое уважение фанатам выразили украинские футболисты и тренеры. В записи видео приняли участие Владимир Езерский, Роман Зозуля, Тарас Степаненко, Руслан Ротань, Сергей Сидорчук, Максим Имереков и Дмитрий Хомченовский.

"Сегодня, 27.02 игрой Александрия – Металлист 1925 возобновляются матчи среди команд УПЛ. В обычное время и при других обстоятельствах, возвращение футбола после зимнего перерыва – это то, чего ждут настоящие фанаты, предвкушая встречу с друзьями на стадионе и планируя свои дела согласно календарю выездных матчей любимой команды.

К сожалению, в этом году все иначе. По-прежнему соревнования возвращаются в оговоренные даты. Однако по понятным причинам фанатские сектора этой весной будут пустыми. Оставив футбольные дела до лучших времен, большинство ультрас принимают участие в защите Родины от российских окупантов.

Понимая это, известные игроки украинских футбольных клубов, члены футбольной семьи, записали обращения в фанатское сообщество страны, в котором благодарят Воинов за их смелость и решительность, проявленные при обороне украинских городов. Также футболисты подчеркнули, что помнят и уважают пожертвование тех, благодаря кому украинский футбол будет существовать и дальше", – говорится в сообщении.

Видеообращение украинских футболистов к фанам

Напомним, что 27 февраля состоялся первый в 2023 году матч УПЛ. В голевой перестрелке Александрия Руслана Ротаня сумела спастись от поражения в поединке с Металлистом 1925.